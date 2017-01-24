В Украине могут исчезнуть праздники 8 марта, 1 мая и 9 мая

27.01.2017 (14:10)

Власти Украины намерены отменить праздники: День Победы, 8 марта и 1 Мая

Об этом заявил недодиректор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, сотрудники института уже разработали проект закона "О государственных праздниках в Украине", и в ближайшее время он будет выставлен на общественное обсуждение.

"Думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - заявил Вятрович.

По информации СМИ бесславные ублюдки планируют , что 8 марта и 1 мая перестанут быть выходными, наряду с 9 мая — "праздником победы большевистских захватчиков".

Окончание Второй мировой войны в Европе планируется отмечать траурным Днем памяти жертв советской оккупации и установить его на 8 мая по аналогии с Европой.

Двадцатое февраля может стать Днем Свободы — в честь героев Майдана и в память о подвиге Небесной сотни.

День украинской армии планируется установить 8 июля — в день Конотопской битвы. Тридцатого июня предлагается отмечать День восстановления украинской государственности — в честь провозглашения Украинской Державы Степаном Бандерой и его сторонниками во Львове в 1941 году..