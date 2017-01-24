Почему Ужгородский замок имеет довольно современный вид? (ВИДЕО)

27.01.2017 (17:58)

Последние перестройки замка, предоставили ему современный вид

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Влюбленные Миклош Берчени и Кристина Чаки превратили Ужгородский замок с обычного провинциального укрепления в графский двор.Граф и графиня в 1697 году поселились в замке и сразу начали его реставрацию. Ремонтными работами занимались французские военные инженеры и хорватский специалист Струбич - именно эти, последние перестройки замка, предоставили ему современный вид.Больше подробностей узнавайте из видеосюжета: