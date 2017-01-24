Почему Ужгородский замок имеет довольно современный вид? (ВИДЕО)
27.01.2017 (17:58)
Последние перестройки замка, предоставили ему современный вид
Влюбленные Миклош Берчени и Кристина Чаки превратили Ужгородский замок с обычного провинциального укрепления в графский двор.
Граф и графиня в 1697 году поселились в замке и сразу начали его реставрацию. Ремонтными работами занимались французские военные инженеры и хорватский специалист Струбич - именно эти, последние перестройки замка, предоставили ему современный вид.