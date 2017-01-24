В Ужгороде из ручных гранатометов обстреляли дом экс-главы милиции

28.01.2017 (06:14)

В при обстреле загорелась крыша дома, в котором находились Варцаба и его жена

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Вечером в пятницу, 27 января, неизвестные обстреляли дом экс-начальника закарпатской милиции Василия Варцабы на улице Кошицкой в ужгороде. По предварительной информации дом бывшего начальника милиции Закарпатья Василия Варцабы неизвестные обстреляли из ручного гранатомета, выстрелов было несколько.В результате обстрела загорелась крыша дома, в котором находились Варцаба и его жена. Никто не пострадал.По данным СМИ, полиция нашла возле дома тубусы для ручных гранатометов.Спасатели констатировали, что огонь повредил 130 квадратных метра крыши и перекрытие мансардного этажа. 20 пожарных, которые получили вызов в 21:40 сумели потушить огонь в 23:25.На данный момент территория вокруг дома оцеплена правоохранительными органами, на месте работают кинологи.Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах. В 2010 стал начальником милиции Ивано-Франковска. В 2012 снова вернулся на прежнюю должность в Закарпатье.Видео на своей страничке в Фейсбук разместил журналист Виталий Глагола