Февраль в Украине обещает быть морозным и снежным

02.02.2017 (09:27)

В феврале в Украине ожидаются сильные морозы и снег

По расчетам метеорологов, ночные морозы в северных и восточных регионах, а также в Карпатах в феврале достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще от 25 см.

Особо сильные снегопады ожидаются с 12 по 18 февраля. Чуть потеплеет лишь к концу месяца, передает Сегодня.

Последний месяц зимы может оказаться еще холоднее, чем январь, обещают метеорологи.

По всей Украине первая волна холода до –12—15 градусов со снегопадами возможна уже 1—3 февраля, затем с 6 по 10 число установится ясная морозная погода, температура понизится до –20—22 ночью и 11—16 днем.

После этого начнет постепенно теплеть, и вторая половина месяца ожидается более комфортной, хотя и слякотной.

Столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, из-за чего начнется таяние снега. Специалисты Укргидрометцентра также прогнозируют, что снег частично сойдет уже к концу месяца, хотя и выпадет его в течение месяца немало — от 25 до 45 см.

Ранее начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.

"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал он.

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