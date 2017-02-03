В Ужгороде полиция задержала в отеле двух проституток (ФОТО)

03.02.2017 (11:05)

В отеле Ужгорода две проститутки в предоставляли интим-услуги

Вчера, 2 февраля, в одном из отелей областного центра Закарпатья работники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области зафиксировали факт сводничества.

Работники полиции в гостиничном номере обнаружили и изъяли 3000 гривен, полученные двумя женщинами за предоставление интимных услуг.

19-летняя ужгородка в социальных сетях находила клиентов себе и своей 19-летней знакомой, уроженцы Тернопольской области. За интимные услуги девушки брали по 1500 гривен.

По факту сводничества начато уголовное производство по ст. 302 Уголовного кодекса Украины, то есть создание или содержание мест разврата. Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет. На тернопольчанку составлен протокол по ст. 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть занятие проституцией. Такие действия влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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