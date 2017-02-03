Мультфильм "Шрек" на закарпатском диалекте покоряет сеть (ВИДЕО 18+)

04.02.2017 (09:44)

Герои мультфильма "Шрек" заговорили на закарпатском диалекте

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Закарпатская версия известного мультфильма "Шрек" набирает популярность в Интернете Все герои популярного мультфильма в этой версии смешно заговорили на закарпатском диалекте.Шрек стал Витей, принцесса Фиона Моргитой, а осел их шовгором, который любит выпить.Предупреждаем, что в озвучке много нецензурной лексики, поэтому не рекомендуем смотреть детям, которым еще нет 18 лет.