Украинцы отказываются платить за газ и отопление

04.02.2017 (18:58)

Украинцы отказываются платить за коммуналку

Почти каждая шестая гривна, начисленная населению в прошлом году за коммунальные услуги, не была уплачена.

Госстат сообщил, что в 2016 году украинцы оплатили около 83% от того, что полагалось — 60,05 млрд грн при 72,52 млрд грн начисленных. Задолженность выросла на 12,4 млрд грн.

Даже в самые «голодные» годы цифра платежей не опускалась ниже 90%. Повышение тарифов правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана сорвали дисциплину платежей окончательно, и остановить штопор не смогли даже широко анонсированные субсидии.

Крупнейшие долги население накопило за отопление и горячую воду. За газ — наибольший процент неплатежей, как следует из данных Госстата.

Долг населения за услуги ЖКХ (без учета электроэнергии) в 2016 году увеличился на 12,4 млрд грн.

Общий долг украинцев за «коммуналку» по состоянию на конец 2016 года составил 23,4 млрд грн. Львиная доля долга в сумме 15,8 млрд грн — за отопление, горячую воду и газ.

Статистику сильно подпортил старт отопительного сезона.

После того, как граждане увидели баснословные цифры в своих платежках за тепло и горячую воду, многие отказались платить, требуя пересчета. В декабре в целом по стране уровень оплаты за «коммуналку» составил менее 64%, в Киеве — вовсе 58,5%.

В конце года стало известно о ряде случаев неправильного начисления стоимости коммунальных услуг в столице. Главным образом, за отопление.

Компания «Киевэнерго», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, массово разослала жителям столицы платежки, в которых сумма уплаты в разы (!) превышала ту, что должна быть на самом деле. Кто-то из граждан тут же бросился выяснять отношения, но ведь были и такие, кто просто оплатили.

В «Киевэнерго» произошедшее назвали ошибкой. Хотя на памяти киевлян эти «ошибки» с момента покупки компании Ахметовым происходят регулярно и в огромных объемах. Куда больше они напоминают сознательную попытку «Киевэнерго» снять больше денег с киевлян. Ведь если завышенная платежка не оспорена, то переплата полностью остается в распоряжении компании. Очень выгодный монопольный бизнес.

Государство в лице контролирующих органов молчит, среди них и Антимонопольный комитет, который обязан вмешиваться в подобных случаях. А глава профильной Нацкомиссии Дмитрий Вовк даже сделал заявление, что никакой ошибки нет, и к компании Ахметова нет претензий.

А представители «Киевэнерго» рассказывают, что не стоит преувеличивать масштаб проблемы. Коммерческий директор компании Евгений Бушма в ноябре говорил, что пересчет за отопление будет произведен для 650 домов. Это 5−6% от абонентской базы «Киевэнерго».

«Это те дома, где в силу разных причин мы не сняли показания и посчитали по нормативному начислению», — заявлял Бушма.

Честно говоря, в этих словах есть сомнения — слишком уж массово рассылались завышенные платежки.

В счете за декабрь киевлян снова ждал сюрприз. Суммы в платежках за тепло оказались еще больше, чем в предыдущие месяцы. Как выяснилось, «Киевэнерго» изменил период снятия показателей домовых счетчиков — с 19−25 чисел на 25−30 числа. В связи с чем расчетный период за отопление в декабре увеличился до 35 дней.

Но это детали. Основной причиной резкого повышения стоимости отопления и горячей воды стало удорожание газа. Это решение в конце апреля приняло правительство Владимира Гройсмана, отменив социальную льготу на газ для населения. После такого решения теплокоммунэнерго также стали платить за газ по «рыночным» тарифам, что в итоге отразилось на платежках за тепло.

По данным Минэкономразвития, обнародованным в прошлом году, если раньше цена тепловой энергии для населения составляла 652 грн/Гкал, то после установления единой цены на газ — 1041 грн/Гкал.

Уровень оплаты населением услуг отопления и горячей воды в 2016 году составил 86%.

Только 74% от необходимой суммы оплатили украинцы за газ в прошлом году.

Тем, кто имеет небольшие доходы, Кабмин платит субсидии, компенсируя львиную долю «коммуналки». В госбюджете на эти цели предусмотрено более 47 млрд грн. На сегодняшний день, по данным Минсоцполитики, в программе жилищных субсидий находится около 7 млн украинских семей.

Для понимания: это половина страны. Половина!

Остальные — платят по полной.

Такая статистика — это свидетельство полной социальной катастрофы в Украине. Половина семей не способна оплачивать даже не бог весть какие (по сравнению с Европой) коммунальные платежи. Совершенно очевидно, что решение о повышении тарифов больше помогло НАК «Нафтогаз» и владельцам энергоснабжающих и сервисных предприятий, чем населению. Это деолигархизация наоборот.

Власти придумывают, что можно сделать, чтобы снизить градус социального напряжения после повышения тарифов. Придумали, например, разрешить платить за отопление в рассрочку. Суть в том, чтобы разбить платежи на 12 месяцев. Тогда как сейчас за тепло платят только в отопительный сезон — с октября по апрель.

Идея явно не решает проблем, а лишь маскирует их.

Вердикт: правительство Гройсмана провалило социальную политику. И это наконец стало заметно.

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Закарпатцы в шоке от полученных платежек



