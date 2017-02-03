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Впечатляющий ледоход в Ужгороде сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

04.02.2017 (19:45)
На реке Уж в пределах Ужгорода начался ледоход
На реке Уж в пределах Ужгорода начался ледоход
В Ужгороде на реке Уж прошел ледоход.
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Комментарии

05.02.2017 (01:17) / BoatCeats

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05.02.2017 (00:20) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (23:36) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (23:08) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (23:05) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (22:42) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (22:06) / JuliusSheta

В 1941 и зимой1942 года отдельные танковые батальоны содержались и по другим, причем различным, штатам.

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04.02.2017 (21:46) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (21:10) / KevinTar

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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04.02.2017 (21:43) / KevinTar

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04.02.2017 (20:08) / Brucegrema

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04.02.2017 (21:08) / Brucegrema

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04.02.2017 (21:53) / KevinTar

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