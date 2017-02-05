На должность главы Нацполиции Украины вырисовалась тройка лидеров

06.02.2017 (12:30)

На должность главы Нацполиции претендуют три кадидатуры

Члены Комиссии планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на должность главы Национальной полиции кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Об этом заявил секретарь Комиссии Евгений Захаров, сообщает сайт МВД.

В субботу, 4 февраля, Консультативная отборочная комиссия провела заседание, на котором единогласно утвердила итоговый протокол.

Процедура конкурса, принята комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационное письмо от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов прислали свои документы в период с 4 по 8 января, поэтому перевод последних документов на английском был завершен только 15 января.

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Напомним, в ноябре Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции



