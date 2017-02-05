На должность главы Нацполиции Украины вырисовалась тройка лидеров

|На должность главы Нацполиции претендуют три кадидатуры
Члены Комиссии планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на должность главы Национальной полиции кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
Об этом заявил секретарь Комиссии Евгений Захаров, сообщает сайт МВД.
В субботу, 4 февраля, Консультативная отборочная комиссия провела заседание, на котором единогласно утвердила итоговый протокол.
Процедура конкурса, принята комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационное письмо от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов прислали свои документы в период с 4 по 8 января, поэтому перевод последних документов на английском был завершен только 15 января.
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Напомним, в ноябре Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции
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