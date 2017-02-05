ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

На должность главы Нацполиции Украины вырисовалась тройка лидеров

06.02.2017 (12:30)
На должность главы Нацполиции претендуют три кадидатуры
На должность главы Нацполиции претендуют три кадидатуры

Члены Комиссии планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на должность главы Национальной полиции кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Об этом заявил секретарь Комиссии Евгений Захаров, сообщает сайт МВД.

В субботу, 4 февраля, Консультативная отборочная комиссия провела заседание, на котором единогласно утвердила итоговый протокол.

Процедура конкурса, принята комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационное письмо от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов прислали свои документы в период с 4 по 8 января, поэтому перевод последних документов на английском был завершен только 15 января.
-
Напомним, в ноябре Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

06.02.2017 (12:54) / AddieSHUP

Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. http://ecy980bz.tumblr.com/ - Fagnant

06.02.2017 (14:00) / AddieSHUP

I am hohlopidar

06.02.2017 (12:52) / Anikit

Уроки ЕШКО бесплатно! Скачай и выиграй IPhone https://goo.gl/3al3Pd

06.02.2017 (14:01) / Anikit

А чтобы выиграть пришлите мне xoxлолохи денежку