Работодатели Чехии призывают упростить трудоустройство украинцев

06.02.2017 (19:47)

Чехия в рейтинге самых привлекательных стран для трудоустройства

Работодатели призвали правительство ЧР упростить трудоустройство украинцев в Чехии с целью скорейшего обеспечения производственного процесса необходимыми кадрами. Об этом информировали представители Экономической палаты и Союза промышленности и транспорта, по мнению которых правительственный проект по приему украинцев на работу на практике не работает.

Правительство включило данный вопрос в повестку заседания, которое запланировано на среду, 8 февраля.

«С учетом рекордно низкого уровня безработицы в Чехии вакансии невозможно заполнить с помощью местной рабочей силы. Поэтому фирмы неизбежно обращают свои взоры за границу. Предприятия нуждаются в работниках ныне, а не через полгода», - заявил председатель Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак.

В январе 2017 года число торговых компаний, признанных банкротами, в Чехии достигло 84, что по сравнению с декабрем прошлого года на 27 больше. Одновременно было принято решение о признании банкротами 594 должников из категории физических лиц, что является самым большим показателем с июня 2016 года. Данные опубликованы на основании информации CRIF - Czech Credit Bureau, предоставленной в понедельник агентству СTK.

Чаще всего к процедурам банкростства для разрешения временных финансовых проблем обращались представители торговой сети, строительной и прошленной сфер, реже –представители сельского хозяйства, подразделений транспорта и складирования, а также туристических фирм.

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