В Киеве несповна розуму депутат разрисовал фрагмент Берлинской стены (ФОТО)

08.02.2017 (17:56)

Гончаренко устроил акт вандализма у посольства ФРГ

Депутат Гончаренко разрисовал секцию Берлинской стены, установленную возле посольства Германии. По его словам, это такая форма протеста. Не знаю, вандализм ли это по закону, но точно дебилизм.

Эта секция - настоящий фрагмент берлинской стены. Он находился на линии разграничения между восточным и западным Берлином на Потсдамской площади и был подарен Киеву. Таким шагом депутат провоцирует ухудшение отношений Украины с ключевым партнером в Европе. В качестве меры воздействия предлагаю фракции исключить данного депутата из делегации Украины в ПАСЕ.

Без реакции на данный поступок фракция БПП солидаризуется с этим недружественным шагом и последующим вероятным ухудшением отношений между Украиной и Германией, пишет в на своей странице в Фейсбук нардеп Сергій Лещенко.

Напомним, что Алексей Гончаренко сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет).

Хулиганскую акцию протеста нардеп посвятил вчерашним прокремлевскими высказываниям посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля.





Посольство ФРГ уже отреагировало на инцидент.

"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренком фрагмента исторической Берлинской стены, расположенного на территории Посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях ", - говорится в заявлении.





В соцсетях пишут, что эта выходка явное хулиганство и вандализм (ст. ст. 194 и 296 УКУ) за которое Гончаренко должен ответить перед законом и требуют отозвать его из ПАРЕ.

А за публичное оскорбление Германии пользователи соцсетей предлагают лишить народного депутата шенгенской визы.