В Украине собираются ликвидировать тысячи госпредприятий

10.02.2017 (14:56)

Минэкономразвития собирается ликвидировать тысячи госпредприятий

В Украине насчитывается 3,5 тысяч государственных предприятий, которые являются убыточными и неконкурентными. Поэтому часть из них отдадут на приватизацию, а часть вообще ликвидируют.

Об этом сегодня, 10 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Более 3,5 тысячи предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабину, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке. С этой целью является принятая четкая программа. Соответственно, предприятия, ориентированные на улучшение и модернизацию Вооруженных сил Украины, имеют отдельную программу, а те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких больше тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации", - сказал Кубив.

Напомним, последние два года власть пытается провести большую приватизацию госпредприятий. Однако постоянно переносят ее сроки. Надеются, что продадут лакомые предприятия в этом году.

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