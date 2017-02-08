Поляки предложили построить на Закарпатье завод по переработке мусора

10.02.2017 (17:39)

В Закарпатской ОГА прошла встреча с представителями польской фирмы "LIMBA"

В Закарпатской ОГА состоялась рабочая встреча с представителями польской фирмы "LIMBA" в лице основателя и генерального директора Пшемислава Томаля, президента консорциума Яна Халадана, технического директора Андриана Шавальського и генерального представителя фирмы Ольги Анохиной.

Поляки предложили проектные решения строительства на Закарпатье заводов в сфере переработки твердых бытовых отходов с применением новейших технологий.

Польской фирмой уже построено семь заводов по переработке ТБО и, пообщавшись с представителями отдельных территориальных общин Закарпатья, наметилась перспектива строительства такого завода на территории области.

Технологии, которые предложено польской стороной при строительстве локальных заводов по сортировке и переработке бытовых отходов, включают возможность производства электрической энергии и биогаза.

Учитывая, что польская фирма владеет проектами и технологиями, на реализацию которых международные финансовые учреждения могут предоставлять кредитные ресурсы, а также поскольку решение вопроса обращения с бытовыми в области является актуальным и крайне необходимым и требует решения, областная государственная администрация подписала с фирмой "LIMBA" соглашение о сотрудничестве.

-

Инвесторы с Китая готовы построить в Ужгороде мусороперерабатывающий завод (ВИДЕО)



