Закарпатец собрал "гуцульский вертолет" (ВИДЕО)

11.02.2017 (13:45)

Закарпатец создал "гуцульский вертолет"

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На Закарпатье в Раховском районе председатель Косовской Поляны Федор Митрюк своими руками собрал сверхлегкий вертолет.Он считает, что за такими машинами туристическое будущее Карпат – они позволят развивать новое направление – аэротуризм.При постройке летательного аппарата разработчик использовал панель приборов от "Жигулей", двигатель от автомобиля "Honda" и современная авионика. В ближайшее время на вертолет будет установлена карбоновая кабина. Вес аппарата составляет менее 300 кг.На сборку вертолета у энтузиаста-конструктора ушло 2 года. Полеты над родными Карпатами он планирует начать этим летом, после прохождения летных курсов во Львове и соответствующей аттестации.Подробнее смотрите в видеосюжете: