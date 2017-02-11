Вован и Лексус разыграли конгрессмена США от имени Гройсмана (ВИДЕО)

13.02.2017 (18:24)

Путин свергнул президента Бармалея в Лимпопо

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Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) устроили очередной телефонный розыгрыш. На этот раз они дозвонились члену Конгресса США - известной своей жесткой позицией по отношению к России Максин Уотерс. Как сообщили сами пранкеры в соцсетях, они поговорили с Уотерс "от имени премьера Украины Владимира Гройсмана".Основной темой разговора, который уже попал в сеть, стала тема необходимости усиления антироссийских санкций со стороны США. Для того, чтобы убедить Уотерс в том, что "коварная Россия" продолжает свою "агрессивную" политику в других странах мира, пранкеры сообщили ей, что "российские войска уже вошли во Львов".Затем пранкеры сообщили о том, что "Путин послал регулярные войска в Габон, чтобы поддержать там режим Ондимбу".Однако более всего Уотерс возмутили сообщения о том, что благодаря российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.Удивительно, но на том конце провода американский политик приняла эту информацию на полном серьезе, заявив: "Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города".Уотерс также спросила у "Гройсмана", не знает ли украинская сторона тех, кто помогает Кремлю устраивать хакерские атаки, которые повлияли на выборы в Лимпопо. На это ей сообщили "особо секретную информацию": речь идет о "хакерах", которые фигурируют в интернете под никами Вован и Лексус.При этом член Конгресса США сказала, что записывает, попросила произнести ники по буквам, и долго не могла понять, как правильно писать: "Бобан" или "Вован".Кроме того, "премьер Украины" пожаловался Уотерс и на вмешательство "российских хакеров" в телевизионное вещание. "Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он сидел, смотрел украинский канал, и вдруг там начали показывать RT", - пожаловался "Гройсман". "О! Со мной было то же самое!" - воскликнула Уотерс.Стороны пришли к полному взаимопониманию, заручившись поддержкой этого члена Конгресса США не только по вопросам Украины, но также Лимпопо и Габона, и договорились "оставаться на связи".