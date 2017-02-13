Конфликт на Евровидении-2017: Уволилась команда организаторов (ДОКУМЕНТ)

14.02.2017 (08:24)

На Евровидении-2017 серьезный скандал

21 сотрудник Нацтелерадиокомпании заявили, что оставляют работу по подготовке проведения конкурса Евровидение в Украине.

Часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занималась подготовкой к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, оставляют проект. Об этом свидетельствует коллективное заявление менеджмента, размещенное на Facebook.

Как сообщают подписавшие письмо сотрудники, причиной такого решения стало то, что "у них отобрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украины, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине. Эти назначения и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована".

Всего под обращением - 21 подпись сотрудников НОТУ.

В то же время, вчера же, 13 февраля, первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин на своей странице в Facebook уточнил, в чем состоит суть конфликта.

"Сегодня UA:Перший именно "под" Евровидение получил нового (старого) куратора этого же музыкального мероприятия - Павла Грицака. Он назначен одним из замов главы НТКУ. Сохранится ли при этой рокировке прежняя продюсерская группа?

У меня сейчас нет ответа на этот вопрос. У этого назначения явно есть своя логика, нам вполне понятная. Мы так часто говорили стране, что нам нужна помощь в преодолении бюрократических процедур, помощь в изменении законов, что на каком-то этапе страна устала помогать. И не нашла ничего лучшего, точнее никого лучше, чем нашла. […] Уже сейчас появилось много вопросов к новому менеджеру и его команде. По моим ощущениям, этих людей ничему не учит опыт 2005 и 2013 годов, точнее, полная безнаказанность за те нарушения, которые были допущены в тот период и зафиксированы в актах КРУ", - написал Харебин.

Отметим, что сам Харебин обращение, в котором говорится об уходе из проекта, подписал.

Павел Грицак был назначен замдиректора на тот момент еще НТКУ в декабре 2016 г.

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