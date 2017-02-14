Премьер назвал Тимошенко "матерью украинской коррупции"

14.02.2017 (12:48)

Гройсман эмоционально обозвал Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозвал народного депутата Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции". Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Отцом-основателем новейшего украинского государства мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов - тоже есть люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - сказал Гройсман.

Он также заявил, что Тимошенко 20 лет делала все, чтобы уничтожить Украину.

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