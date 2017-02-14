На Закарпатье почтят воинов-афганцев

15.02.2017 (08:41)

В Закарпатье почтят память участников боевых действий

В среду, 15 февраля, на Закарпатье пройдут торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В Ужгороде мероприятия начнутся в 11.00 у памятника «Скорбящая мать» на Православной набережной.

В митинге примут участие воины-интернационалисты, руководители области, города, общественность и духовенство. Состоится возложение венков и цветов к подножию памятного знака, минута молчания.

Мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств состоятся во всех районах и городах Закарпатья.

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