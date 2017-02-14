В Закарпатье реконструировали детсад, который не работал с прошлого века (ФОТО)

15.02.2017 (14:08)

В Тересве на Закарпатье открыли обновленный детсад "Веселка"

В пгт Тересва (Тячевский район Закарпатской области) в торжественной обстановке открыли реконструированный детский сад «Веселка», который не работал с 90-х годов прошлого века.

В советские времена «Веселка» принадлежала Тересвянскому доревообробному комбинату (ДОК) и считалась гордостью всего района. Однако с распадом СССР и упадком ДОКа детсад передали за долги «Закарпатьеоблэнерго». Только в 2009 г. уникальный комплекс вернули району, а затем и обществу Тересвы, после чего было принято решение осуществить его реконструкцию. Поскольку мощности другого детсада в Тересве (которая насчитывает около 8000 жителей) ограничены, весь этот период многие родители вынуждены были возить своих детей в детсады соседних сел.

Строительные работы начались еще в 2011 г. силами районного бюджета. А закончить их удалось только в 2016-м, когда по настоянию Геннадия Москаля «Веселку» включили в перечень проектов Государственного фонда регионального развития (ДФРР). Львиная доля денег (4 млн. 176,1 тыс. грн.) на реконструкцию поступило именно из Государственного бюджета Украины, еще более 3,5 млн. грн. дали сельский и районный бюджеты.

- За эти деньги строители заменили кровлю, установили систему отопления и водоснабжения, новая сантехника, подвели электричество, заменили пол, поштукатурили стены, - отмечает Москаль, который лично принял участие в торжественном открытии «Веселки». - Сейчас полностью отремонтированы два корпуса для шести групп общей численностью до 120 детей. В целом детсад может вместить более 280 детей. Учитывая масштабность и качество выполненных работ, «Веселка» стала одним из лучших дошкольных учебных заведений области.

Председатель ОГА вместе с руководством Тячевского района и представителями Тересвянской сельсовета вручил детям подарки - оргтехнику и игрушки - и пожелал им успешной учебы в обновленной «Веселке».

-

В Ужгороде появится новая школа и детсад



