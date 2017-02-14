Нестор Шуфрич рискует лишиться неприкосновенности

15.02.2017 (16:36)

Луценко внесет представление на снятие неприкосновенности с Шуфрича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции назвал фамилии депутатов, на которых он готовит представление в Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов.

Следовательно, говорится о нардепе от "Оппозиционного блока" Несторе Шуфриче, нардепе Иване Супруненко и нардепе от "Народного фронта" Вячеславе Константиновском.

Генпрокурор спрогнозировал два варианта развития событий относительно них - парламент дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, которая предусматривает до 3 лет тюрьмы, или эти народные депутаты платят вышеуказанные суммы денег (60, 50 и 40 миллионов гривен) и соответственно дело в отношении них будет исчерпано.

Луценко добавил, что на проверку еще должны быть отправлены дела об уплате налогов по 65 нардепах. Правда, фамилий народных избранников он пока не озвучивал.

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