Курс валют на 16 февраля (+ новости экономики)

16.02.2017 (09:12)

Курс валют в банках Ужгорода 16 февраля

В Украине резко опустился официальный курс американской валюты, цена евро также заметно упала.

На сегодня, 16 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 долл. - 26,993603 грн;

1 евро - 28,491748 грн;

1 российский рубль - 0,475470 грн;

1 фунт стерлингов - 33,520492 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 24 копейки и опустился ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро упал на 43 копейки. Российский рубль вновь "поправился" на 4 копейки.

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В Украине за минувшую неделю официальный курс американской валюты, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,08 до 27,21 гривен, или на 0,5%. Уже к концу этой недели, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, доллар в Украине может продаваться по 27,4 гривни.

"С 9 февраля НБУ смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой ее покупки.

Увеличение норматива по собственной валютной позиции банков находится в русле постепенного смягчения административных ограничений, действующих на валютном рынке", – отмечает эксперт.

В ситуации плавающего курса банкам, уверен аналитик, нет экономического смысла покупать валюту просто так на всякий случай, надеясь на ее непременный рост. Такая тактика была оправданной во времена, когда периоды искусственного занижения курсов иностранных валют сменялись скачками курса, а направление для валюты всегда было одно – наверх.

"По нашим прогнозам, к концу недели официальный курс доллара и доллара на межбанке останутся в диапазоне 27,0-27,3 гривен. Курс наличного доллара в банках может незначительно снизиться до 27,1/27,4 гривен", – прогнозирует Вадим Иосуб.