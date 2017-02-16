Зоряни Шкиряки думают лишить украинцев соцсетей

17.02.2017 (06:22)

Зорян и Шкиряк хотят ввести цензуру на соцсети

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сообщает телеканал «112-Украина».

По мнению Зоряна Шкиряка «ВКонтакте» и «Однокласники» полностью подконтрольны российским спецслужбам и являются площадками для распространения российской пропаганды, поэтому политик предлагает заблокировать эти соцсети в Украине.

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольные и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — заявил Шкиряк.

Глава Киберполиции Сергей Демедюк пояснил, что заблокировать такие площадки, как «ВКонтакте» или «Одноклассники» не получится: «У нас сейчас нет законодательной или технической возможности блокировать такие ресурсы, даже если к нам обратится правообладатель с жалобой на нарушение авторских прав. Их серверы находятся на территории РФ, компании входят в юрисдикцию этой страны, так что в этом случае правильно было бы использовать другие рычаги влияния — финансовые, уголовно-процессуальные и т.д. Но это возможно только в рамках международного взаимодействия, которое в отношении РФ сейчас не работает», — пояснил Демедюк.

Господин Шкиряк, а вы Фейсбук, кроме странички Авакова, вообще-то читаете?! Тоже надо закрывать... И Твиттер тоже...))) Вашу власть так все любят! Может лучше займитесь своим прямым полицейским делом - поймайте пару взяточников или убийц?