Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 18 февраля

18.02.2017 (07:25)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами небольшие осадки

В Закарпатской области переменная облачность, временами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах горной части гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, в горах местами до 3 ° мороза.

К вечеру тучи, царившие в небе в Ужгороде весь день, уберутся восвояси. Ночью начался мелкий снег, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается. Ночью и утром слабый гололед. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 18 февраля:

МАКС: 11.5° (1957)

МИН: -26.3° (1956)

Народный прогноз погоды: 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.