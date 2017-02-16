Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 18 февраля

|В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами небольшие осадки
В Закарпатской области переменная облачность, временами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах горной части гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, в горах местами до 3 ° мороза.
К вечеру тучи, царившие в небе в Ужгороде весь день, уберутся восвояси. Ночью начался мелкий снег, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается. Ночью и утром слабый гололед. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.
Температура за последние 130 лет 18 февраля:
МАКС: 11.5° (1957)
МИН: -26.3° (1956)
Народный прогноз погоды: 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.
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