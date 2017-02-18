Кедр - красавец и гордость закарпатских лесов!

20.02.2017 (06:47)

В Закарпатье собирают кедровые шишки, которые излечивают рак

В Брустурянском лесном хозяйстве в Закарпатской области из собственного кедрового заказника собирают шишки для заготовки семян кедровой ели, которые лечат рак. Об этом рассказал лесничий Кедринского лесничества Василий Золотарь.

Как отмечает Василий Золотарь, процесс высаживания кедра довольно сложный, хотя результат себя оправдывает.

"Часть семян хвойных, полученных в Кедринском лесничестве, оставляют для своих питомников, а часть отдают по лесничествах. Молодые саженцы, полученные из семян, идеальные для восстановления лесного фонда естественным способом. Кедр - красавец и гордость наших лесов! Однако чтобы его высадить, то надо очень аккуратно к нему относиться, чтобы не повредить корни и высаживать нужно на горных высотах более 1000 метров. Поэтому лесоводы относятся к кедру с любовью! Мы храним кедр, ведь его семена излечивает даже рак", - рассказывает Василий Золотарь.



Лесничий отмечает, что в этом году хвоя заказника дала не очень хороший урожай.

"В этом году по сравнению с прошлыми годами был небольшой урожай ели - всего две тонны шишек. А после конечной переработки мы получим примерно 2% от заготовки. Два года назад удавалось заготовить до 350 килограмм семян ели благодаря обильному урожаю. Шишки мы сохраняем на границах лесоводов, которых у нас шесть. Где собираем, там их и держим. За одну смену перерабатываем до 150 килограммов шишек", - отметил Василий Золотарь.

Пресс-служба ОУЛМГ Закарпатской области

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