Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 23 февраля

23.02.2017 (05:15)

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера

В Закарпатской области переменная облачность, ночью и утром очень сильные дожди, в горах дождь, мокрый снег и снег, днем: временами дождь, в горах местами мокрый снег, местами сильные осадки. Кое-где туман, налипание мокрого снега, метели, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы до 17-22 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, на высокогорье 2-4 ° мороза, днем ​​2-7 °, местами на равнинах до 10 ° тепла.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° тепла, днем ​​6-8 ° тепла.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура за последние 130 лет 23 февраля:

МАКС: 16.0° (1990)

МИН: -19.1° (1964)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Прохора Печерского.

В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас?», «Прохор — к теплу поворот». В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».