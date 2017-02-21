В Закарпатье не могут найти гражданина Чехии пропавшего в 2013 году

24.02.2017 (03:59)

Ондрей Дубанский пропал в пгт. Воловец еще 12.01.2013 года

Полиция Закарпатья просит земляков предоставить информацию о пропавшем в 2013 году гражданина Чехии Ондрее Дубанском.

Об исчезновении Ондрея Дубанского сообщил житель пгт. Воловец еще 12.01.2013 года. Гражданин Чехии 10 января 2013 примерно в 14.00 направился в направлении горы «Темнатик», занимающий определенную территорию с. Воловец, после чего не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Дубанский Ондрей - по национальности чех, 07.03.1989 г.р., гражданин Чешской Республики, работающий, не Женат, проживающий по адресу: Чехия, г.. Брно, ул. Хегрова, 8.

Приметы: на вид среднего телосложения, рост 189 -195 см, лицо худощавое, волосы русые, глаза голубые, нос прямой, на верхней части носа шрам размером около 1,5 см. Одет в куртку черного цвета, спортивные штаны светло-зеленого цвета, обут в темно-коричневые сапоги, на голове серая спортивная шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить на линию «102».