Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 24 февраля

24.02.2017 (04:05)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, на высокогорье мокрый снег. Кое-где туман, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20, на высокогорье до 25-30 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем 5-10 ° тепла, на высокогорье течение суток 2 ° тепла - 3 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 ° тепла, днем 8-10 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 24 февраля:

МАКС: 14.7° (1998)

МИН: -17.1° (1964)

Народный прогноз погоды: 24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу — зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.