Пропал мальчик ! Приметы : Нагло врет, рисует на стенах и зовет Януковича

24.02.2017 (07:53)

Они меня пытали. Похищение Гончаренко уморило сеть

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировкой, которую организовали правоохранительные органы. Об этом сообщил СМИ сам нардеп.

По его словам, что правоохранители заранее предупредили его о том, что сепаратистская группа готовится его похитить.

По версии спецслужбы, на похищение Алексея Гончаренко якобы был заказ – его сделал депутат райсовета села Лиманское Александр Кушнарев – его сын погиб 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов в Одессе. И, якобы, это была месть за сына.

"Исполнители должны были похитить Гончаренко, ослепить его и перебить ноги. А затем выбросить где-то у дороги. СБУ заранее получила информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены", - пояснил глава СБУ Одесской области Сергей Батраков.

По стопам Геббельса: Похищение Гончаренко безусловно вошло в ТОП фейков и "шедевров" пропаганды нынешней власти... Запасаемся попкорном - то ли еще будет!