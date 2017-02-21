Зимние ритуалы. Путешествие в Закарпатье

24.02.2017 (12:52)

Курорты Закарпатья полюбились и сторонникам активного отдыха

Время мчится все быстрее. В суете будних дней почти не остается времени для того, чтобы обрести душевный покой. В поисках равновесия, многие совершают различные ритуалы. Кто-то медитирует, кто-то прогуливаются на рассвете, а кто-то мечтая о сказке едет в зимнее путешествие.

Отдых в Закарпатье - отличный способ достичь гармонии с миром и с самим собой. Эта небольшая территория расположилась в невероятно живописном регионе Карпат. 80% всей местности Закарпатья занимают горы. Вдыхая чистейший горный воздух, вы получите ощущения будто находитесь совсем в другом мире.

Где остановиться

Местные жители Закарпатья невероятно гостеприимны. В тихих, красивых лесах среди елей вы обязательно найдете жилье по душе. Сказочные постройки средневековых замков и дворцов здесь искусно отреставрированы и переоборудованы под отели.

Активный отдых в снежную пору

Несмотря на все спокойствие и умиротворение, курорты Закарпатья полюбились и сторонникам активного отдыха. Для экстрима здесь есть все: и спуски на лыжах и сноубордах, и путешествия на снегоходах, и катание на лошадях и санках.

Здесь все давние воспоминания накроют вас с головой, когда выглянув с утра в окно, вы увидите падающие хлопья снега, запорошенные, почти сказочные деревья и белую «бесконечность». Одевайтесь потеплее и вперед. Вас ждет пейнтбол, зимняя рыбалка, игра в снежки, катание с горки на тарелке, пешие прогулки по Карпатам. Фотографируйтесь, поиграйте, покормите птиц и насмейтесь вдоволь!

Всей семьей

Поверьте, получить массу впечатлений, хорошо отдохнуть и весело провести время всей семьей можно! Для отдыхающих с малышами, в отелях Закарпатья оборудованы игровые комнаты и площадки, предоставляются услуги няни (воспитателя), всегда найдутся детские стульчики и кроватки. Для тех кто постарше - настольные игры, интересные книги на любой вкус, баня в лесу с бассейном и прорубью, милые вечера у камина.

Романтический отдых вдвоем

Отдых в Закарпатье спокоен и умиротворен. Волшебные зимние пейзажи, кристально чистая тишина, аромат вина в бокале или чашечка травяного чая возле горящего камина - сказка. Наслаждайтесь, получайте удовольствие от зимы и снега вместе!