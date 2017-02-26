Курс валют на 27 февраля (+ новости экономики)

27.02.2017 (09:18)

Курс валют в банках Ужгорода 27 февраля

В официальных курсах Национального банка на 27 февраля в Украине вырос курс доллара, также подорожали евро и рубль.

На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,97 грн;

1 евро – 28,61 грн;

10 российских рублей – 4,69 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 14 февраля, повысился на 7 копеек и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на 17 копейку. Российский рубль "поправился" на копейку.

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В Украине курс доллара в следующем месяце будет колебаться в пределах 26-27 гривен, уверены эксперты. Национальная валюта зависит не только от транша МВФ, но и от ситуации с блокадой Донбасса, которая может повлиять на объемы экспортной выручки.

Традиционно март – спокойный месяц для валютного рынка, поясняет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Эксперт уверен, что курс доллара в Украине в следующем месяце будет колебаться на уровне 27-27,5 гривен на межбанке. Позитивно на валютный рынок, отмечает Паращий, повлияют валютный транш от МВФ и макроэкономическая помощь от Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время.

Негативно на курс гривни, считает аналитик, может повлиять "блокада" железнодорожных путей на оккупированную территорию. Из-за возникшего дефицита антрацитного угля уже остановилось несколько металлургических комбинатов, которые приносили экспортную выручку. Как говорит премьер-министр Владимир Гройсман, из-за блокады может "лечь" все украинская металлургия, которая приносит 20% валютной выручки.