Из Закарпатья в Венгрию контрабандой вывозят подснежники (ФОТО, ВИДЕО)

03.03.2017 (12:48)

Из Закарпатья контрабандой вывозят в Венгрию первоцветы

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На венгерской границе массово изымают первоцветы из Закарпатья и штрафуют на значительные суммы.В автомобиле украинца, который намеревался пересечь КПП "Чоп-Захонь" венгерские таможенники нашли 322 подснежника. А в Берегшурань - еще и шафран и крокусы.В Захони водитель вез всего три букета, в пластиковой бутылке. Сказал, что имел намерение подарить невесте, а купил на трассе возле Мукачево.На КПП "Лужанка-Берегшурань" таможенники конфисковали 175 первоцветов у пассажира автобуса, который путешествовал из Украины в Италию.В Венгрии эти цветы находятся под охраной государства, и поэтому строго запрещено собирать и транспортировать первоцветы. Защита распространяется даже на культуры, выращенные в собственном саду.Условная стоимость изъятых цветов составила более четырех с половиной миллионов форинтов. Соответствующий штраф грозит и их бывшим владельцам.