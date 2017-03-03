Закарпатские боксеры начали побеждать на турнирах класса "А" (ФОТО)

|Закарпатские боксеры побеждают на турнире в Черкассах
2-го марта начались боксерские поединки в г. Черкассы на пристижном всеукраинском турнире имени Богдана Хмельницкого.
На этом турнире приняли участие и Закарпатская сборная боксеров под руководством заслуженного тренера Украины Игоря Замятина. Закарпатскую федерацию бокса представили боксеры: Кошут Артур (60кг.), Попов Томаш (64кг.) И Христенко Александр (75кг.). Последний победил в первый день соревнований мастера спорта Украины Андрея Терегерю с г. Бровары.
ФБЗо поздравляет победителя отборочного боя и держит кулаки за своих воспитанников.
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