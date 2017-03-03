Как в Ужгороде оперативники ВБ гонялись за полицейским-взяточником (ВИДЕО)

04.03.2017 (10:26)

В Ужгороде задержали полицейского на взятке 55000 грн.

Рейтинг: -1

Во время спецоперации старший лейтенант уголовного блока милиции Ужгорода, выяснив, что его преследуют, пытался скрыться на авто, нарушая многочисленные ПД и даже пошел на таран. Как уточняют в нацполиции, в условленный день 31-летний старший лейтенант встретился с заявителем, в своем автомобиле получил от него 55 000 гривен, а потом высадил мужчину на одной из улиц города. Чтобы убедиться, что за ним не следят, оперативник начал маневрировать, раз за разом нарушая правила дорожного движения.Сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины вынуждены были перекрыть движение беглецу, чтобы его задержать. Однако останавливаться взяточник не собирался, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством работников ВБ.Сразу после этого 31-летнего старшего лейтенанта полиции поймали на месте происшествия. Для документирования ДТП было вызвано патрульную полицию, а в автомобиле беглеца нашли полученные от заявителя денежные средства, констатируют в Нацполиции.