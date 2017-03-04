Гороскоп на неделю (6 - 12 марта)

05.03.2017 (11:30)

Недельный гороскоп с 6 по 12 марта

Хотите узнать что сулят звезды на этой неделе знакам Зодиака? - Из недельного гороскопа вы узнаете какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни, и о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



Стоит несколько снизить деловую активность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Неплохо бы совершить покупки для дома, а также заняться решением прочих домашних проблем. На этой неделе придется рассчитывать только на свои силы и умение быстро корректировать планы. Вокруг вашей персоны могут закрутиться интриги, и в какой-то степени вы сами будете в этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать в секрете. Считайтесь с интересами своих деловых партнеров, не ставьте собственные амбиции во главу угла. Неделя чревата разнообразными размолвками и поломками.

Телец



Вы сможете освоить что-то новое и полезное для себя, повысить уровень профессиональных знаний. Будьте предельно внимательны, желательно прислушиваться к поступающей информации, эти сведения могут многое изменить. В выходные не бойтесь спорить с близкими людьми, в этих спорах родится истина, очевидная обеим сторонам. Со вторника у вас появиться шанс наконец-то взяться за осуществления давно задуманного. В среду возможен не совсем приятный разговор с начальником, но не стоит особенно тревожиться, звезды не оставят вас без покровительства. Воскресенье может быть омрачено мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся. Оставьте достаточно времени и сил для дома и семьи.

Близнецы



Вы окажетесь в центре ярких и интересных событий. Ваши неординарные идеи, профессионализм и незаурядные организаторские способности будут оценены по достоинству. Приготовьтесь, что именно вам придется решать важные вопросы, к вашему мнению прислушаются. Удача будет сопутствовать вам. На этой неделе не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши заслуги и в спорной ситуации окажется на вашей стороне. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, но лучше никому больше про это не говорить. Четверг - прекрасный день для примирения и восстановления утраченных контактов.

Рак



Возьмите себе за правило четко планировать свои дела. Свободное время тоже лучше не пускать на самотек. Не предпринимайте ничего кардинально нового и тем более – глобального. Компромиссные решения будут хороши на работе и совершенно неприемлемы дома. Выходные пройдут весело и приятно. На этой неделе вас может одолеть бурная страсть, причем сразу к нескольким людям. Важно разобраться в своих чувствах. Будьте готовы ответить за свои слова и взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий будет их спонтанность, старайтесь не напрягаться, скорее всего, все сложится само собой. Во вторник поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить. В пятницу вероятен многообещающий разговор с начальством, который даст шанс для реализации новых перспективных планов.

Лев



Благоприятный период для решительных и прямолинейных заявлений. Вы можете наладить отношения с начальством. Все двери будут открыты для осуществления намеченных планов. Будьте осторожны, так как, погнавшись за выгодным предложением, вы можете угодить в ловушку. На этой неделе не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам - как физическим, так и моральным. Весьма значимую роль будут играть отношения начальник-подчиненный. В понедельник и вторник не желательно начинать что-то новое или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. А вот начиная со среды ситуация может измениться в лучшую сторону. Казавшиеся вам неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки, причем в вашу пользу. В пятницу вы достигните блестящих результатов.

Дева



Острые моменты на работе и в семье сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Можете ожидать прибыль и выгодные предложения. В выходные присмотритесь повнимательнее к окружающим людям, так как открытость и добросердечие могут вам же и навредить. Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Нетрадиционный подход поможет вам при решении творческих идей, замыслов и планов. В понедельник привести в порядок дела будет нелегко. Во вторник лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас может подвести ограниченная информация. Начиная с четверга возможны короткие деловые поездки. Запланируйте на среду, субботу и воскресенье что-то необычное и оригинальное.

Весы



Наступает благоприятное время для карьерного роста. Наберитесь терпения, так как коллеги по работе и близкие люди могут дергать вас по всяким пустякам. Выходные лучше провести в кругу семьи, выехать на природу. В офисе могут возникнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие и погрузитесь в работу. И все разрешится само собой. Сейчас наступает время для новых планов и замыслов. Пора пересмотреть ваши возможности и повысить свой профессиональный уровень. Следите, чтобы ваш оптимизм не перешел в эйфорию.

Скорпион



То, что казалось сложной проблемой, решится в вашу пользу, причем само собой. Вам может поступить интересное предложение, не отказывайтесь от него, оно обещает открыть перед вами большие перспективы и принести прибыль. На ваш счет поступит солидная сумма. Вы будете всерьез увлечены работой. И она ответит вам взаимностью и высокими доходами. Звезды советуют вам временно отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность появиться новому в вашей жизни. Постарайтесь сохранить часть энергии на выходные - вам будет на что ее потратить.

Стрелец



Вам необходимо будет сосредоточиться на главном и не тратить силы на решение второстепенных проблем. Сейчас подходящее время, чтобы со всей серьезностью задуматься о будущем и принять важное решение. На этой неделе появится возможность начать новое дело, которые после длительных усилий могут привести вас к успеху. Это может произойти благодаря обучению, новой работе или через общение с преуспевающими знакомыми. В начале недели сохраняйте в тайне ваши планы и замыслы, в противном случае вашу идею могут успешно присвоить себе ваши конкуренты. В четверг не стоит бороться с недостатками вашего шефа. Лучше иметь с ним хорошие отношения.

Козерог



Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репутацию. Не стоит во всем соглашаться с начальством или с любимым человеком. У вас должно быть и свое мнение. Не пытайтесь никому навязывать свое мнение. В выходные придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения. Неделя обещает быть достаточно неторопливой и размеренной. Почти все задуманные вами планы будут исполнены. Все прежние конфликты будут, наконец, благополучно улажены. Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его для своего духовного и профессионального развития максимально полно. Ждите приятных подарков. Ваши деловые встречи увенчаются успехом, думайте не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем.

Водолей



Возможны изменения в лучшую сторону в отношениях с коллегами. Будьте осторожны при общении с официальными лицами. Не все ваши высказывания придутся по душе, что может внести разногласия в жизнь коллектива и стать причиной для недоразумений. Выходные благоприятны для путешествий. На этой неделе любая работа будет вам по силам, она, скорее всего, окажется творческой и принесет долгожданную радость. Но для этого вам предстоит соблюдать определенные правила: не стоит спешить, придерживайтесь выжидательной стратегии. Вы способны добиться ошеломительных результатов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Ждите хороших новостей, знакомств и встреч. Однако во вторник вечером не исключены ссоры с близкими людьми на финансовой почве. В выходные дни обстановка гармонизируется, и вы сможете спокойно отдохнуть все вместе.

Рыбы



Вам практически ничего не удастся сделать для себя, однако действия альтруистического характера будут иметь ошеломляющий успех. Следует как можно меньше попадаться на глаза начальству, иначе вам дадут задание, которое может помешать полноценно отдохнуть в выходные. Все неприятности, которые совсем недавно омрачали ваше настроение, отойдут, наконец, на второй план, а затем и вовсе исчезнут. Однако старайтесь оценивать все происходящие события критически, чтобы не попасть впросак. Ведь оказаться в щекотливой ситуации значительно легче, чем из нее выбраться. В четверг смена обстановки взбодрит вас и изменит настроение в лучшую сторону. В пятницу, весьма вероятно, произойдет событие, которое откроет перед вами новые возможности. Постарайтесь не остановиться на достигнутом, а двигаться вперед.



