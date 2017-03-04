В Ужгороде проходит 3-дневная хендмейд-ярмарка (ФОТО)

05.03.2017 (16:26)

В Ужгороде стартовала трехдневная ярмарка хенд-мейда

Сегодня, 5 марта, на Театральной площади в центре Ужгорода началась трехдневная хендмейд-ярмарка “Весна-Красна”.

Мероприятие, инициированное волонтерами, поддержали свыше десятка мастеров, которые представили свои работы ужгородцам и гостям областного центра Закарпатья.

Большинство изделий соответствовали тематике весенних праздников. В частности, мастера предложили гостям ярмарки широкий ассортимент цветочных изделий, которые могут стать отличной альтернативой букетикам из живых первоцветов. Так, на локациях представлены цветы в технике пэчворк и декупаж, текстильные букеты, цветы-пряники, цветочные композиции из мыла ручной работы, цветочные украшения из бисера, полимерной глины, ювелирной смолы, стекла. Кроме того, на западе можно купить тематические открытки из бумаги, мыла, ткани, открытки-прянички и тому подобное.

Вместе с подарками к 8 марта, мастера представляют изделия и к Пасхе. Уже сегодня все желающие имеют возможность выбрать для своих Пасхальных корзин вышитые полотенца, текстильных кроликов, гусей, яйца, букетики из вербы и другие тематические сувениры.

В то же время авторы работ отмечают, что в последние несколько лет не наблюдают особого ажиотажа перед 8 марта, а большинство покупателей на ярмарке — это женщины, в частности, мамы с детьми, ценители работ ручной работы и туристы.

За несколько десятков метров от ярмарки на противоположном берегу реки Уж расположились продавцы другого весеннего товара — первоцветов, большинство которых занесено в Красную книгу Украины. Всего за 10-15 гривен желающие могут приобрести букетики из краснокнижных шафранов или подснежников.

Ярмарка продлится в течение 5-7 марта.

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Напомним, осенью ко Дню города В Ужгороде проходила выставка хенд-мейда (ФОТО)



