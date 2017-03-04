Экс-глава ГФС Роман Насиров сел (ФОТО)

06.03.2017 (15:21)

Насиров наконец-то сел!

Отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров во время перерыва в судебном заседании встал со своей постели, в которой он находился во время суда, прошелся по залу и сел в кресло одного из судей.

Соответствующее фото на своей странице в Фейсбуке опубликовала журналист Эльвина Сеитбуллаева.

"Уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи. Трое суток он лежал на носилках, видимо, очень устал", - написала она.

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В окна здания суда, где находится Насиров пытались "заглянуть" дроном