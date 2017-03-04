Экс-глава ГФС Роман Насиров сел (ФОТО)

|Насиров наконец-то сел!
Отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров во время перерыва в судебном заседании встал со своей постели, в которой он находился во время суда, прошелся по залу и сел в кресло одного из судей.
Соответствующее фото на своей странице в Фейсбуке опубликовала журналист Эльвина Сеитбуллаева.
"Уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи. Трое суток он лежал на носилках, видимо, очень устал", - написала она.
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