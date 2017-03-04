Капитально отремонтированные дороги на Закарпатье после зимы в отличном состоянии

07.03.2017 (12:14)

Все дороги на Закарпатье, покрытые сплошным асфальтом, выдержали зиму

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призывает жителей Мукачево активнее стимулировать нардепа В.Балогу на активную деятельность, чтобы и Береговская окружная выглядела так, как отремонтированная в прошлом году трасса «Дьяково–Вилок».

Прошлый год показал, что от ямочного ремонта, который вообще не производится в цивилизованном мире, следует постепенно отказываться и на Закарпатье. Зато ремонт дорог, сделанный сплошным асфальтовым покрытием, выдержал сильные морозы.

– Отрезок международной трассы «Дьяково–Вилок», по которой круглосуточно движутся большегрузные фуры, после зимы остался в прекрасном состоянии, – отмечает Геннадий Москаль. – Выдержали дороги до Синевирского озера и Долины нарциссов, в Шаланках и Малой Копани (Виноградовский), отрезок трассы «Мукачево–Рогатин» от Яблуницкого перевала, трасса перед Дунковицей (Иршавщина), а также другие дороги, где ремонтники наносили сплошное асфальтовое покрытие. В этом году львиную долю денег мы также направим на такие ремонты. В первую очередь возьмемся за трассу от Сильца до Виноградова (особенно в Великих Комятах), которую разбили фуры после перенаправления грузового транспортного потока с Берегово.

И несколько слов по Береговской-окружной в Мукачево, о которой так активно пишут пробалоговские интернет издания. Мы планировали включить эту вдребезги разбитую дорогу в финансирование на этот год за счет превышения плановых показателей таможни. Но после того, как увидели, кто из закарпатских нардепов голосовал за закон о «дорожном эксперименте», резко изменили свои планы. Еще раз напомню, что братья Балоги стали единственными нардепами от области, которые не проголосовали за включение Закарпатья в «дорожный эксперимент».

Попутно напомню для тех изданий, что выкладывают в интернете ужасные фото с Береговской окружной, – эта дорога вплоть до 2008 года была мукачевской муниципальной. И только в 2008-м В.Балога, будучи в секретариате Президента, заставил Облавтодор взять ее на свой баланс, чтобы не тратить деньги на ремонт из городского бюджета. При этом Облавтодору передано только верхнее покрытие, нижние слои дороги так и остаются городскими. Капитальный ремонт Береговской окружной не проводился еще с советских времен. У Балоги, пока он руководил страной вместо Ющенко, были все возможности сделать из Закарпатья вторую Швейцарию, а не то, что отремонтировать Береговскую-окружную. Вместо этого он занялся своими частными делами, Береговскую-окружную сбросил на область, теперь через карманные интернет-издание клянчит деньги на ремонт, а сам с братьями не голосует за включение Закарпатья в «дорожный эксперимент». Отвечаю уважаемому нардепу, что так не пойдет. Мы направляем средства на ремонт дорог в первую очередь в тех округах, где нардепы не только проголосовали за «дорожный эксперимент», но и добились выделения дополнительных денег для области. Братья Балоги не принесли Закарпатью ни копейки, наоборот – делают все, чтобы только навредить.

Напоследок призываю жителей Мукачево, которых в Верховной Раде представляет господин Балога, активнее стимулировать своего нардепа хоть на какую-то полезную деятельность. Тогда и Береговская окружная будет выглядеть так, как отремонтированная в прошлом году трасса «Дьяково–Вилок».

-

На Закарпатье капитально отремонтировали международную трассу "Дьяково-Вилок" (ФОТО)



