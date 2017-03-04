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Капитально отремонтированные дороги на Закарпатье после зимы в отличном состоянии

07.03.2017 (12:14)
Все дороги на Закарпатье, покрытые сплошным асфальтом, выдержали зиму
Все дороги на Закарпатье, покрытые сплошным асфальтом, выдержали зиму

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призывает жителей Мукачево активнее стимулировать нардепа В.Балогу на активную деятельность, чтобы и Береговская окружная выглядела так, как отремонтированная в прошлом году трасса «Дьяково–Вилок».

Прошлый год показал, что от ямочного ремонта, который вообще не производится в цивилизованном мире, следует постепенно отказываться и на Закарпатье. Зато ремонт дорог, сделанный сплошным асфальтовым покрытием, выдержал сильные морозы.

– Отрезок международной трассы «Дьяково–Вилок», по которой круглосуточно движутся большегрузные фуры, после зимы остался в прекрасном состоянии, – отмечает Геннадий Москаль. – Выдержали дороги до Синевирского озера и Долины нарциссов, в Шаланках и Малой Копани (Виноградовский), отрезок трассы «Мукачево–Рогатин» от Яблуницкого перевала, трасса перед Дунковицей (Иршавщина), а также другие дороги, где ремонтники наносили сплошное асфальтовое покрытие. В этом году львиную долю денег мы также направим на такие ремонты. В первую очередь возьмемся за трассу от Сильца до Виноградова (особенно в Великих Комятах), которую разбили фуры после перенаправления грузового транспортного потока с Берегово.

И несколько слов по Береговской-окружной в Мукачево, о которой так активно пишут пробалоговские интернет издания. Мы планировали включить эту вдребезги разбитую дорогу в финансирование на этот год за счет превышения плановых показателей таможни. Но после того, как увидели, кто из закарпатских нардепов голосовал за закон о «дорожном эксперименте», резко изменили свои планы. Еще раз напомню, что братья Балоги стали единственными нардепами от области, которые не проголосовали за включение Закарпатья в «дорожный эксперимент».

Попутно напомню для тех изданий, что выкладывают в интернете ужасные фото с Береговской окружной, – эта дорога вплоть до 2008 года была мукачевской муниципальной. И только в 2008-м В.Балога, будучи в секретариате Президента, заставил Облавтодор взять ее на свой баланс, чтобы не тратить деньги на ремонт из городского бюджета. При этом Облавтодору передано только верхнее покрытие, нижние слои дороги так и остаются городскими. Капитальный ремонт Береговской окружной не проводился еще с советских времен. У Балоги, пока он руководил страной вместо Ющенко, были все возможности сделать из Закарпатья вторую Швейцарию, а не то, что отремонтировать Береговскую-окружную. Вместо этого он занялся своими частными делами, Береговскую-окружную сбросил на область, теперь через карманные интернет-издание клянчит деньги на ремонт, а сам с братьями не голосует за включение Закарпатья в «дорожный эксперимент». Отвечаю уважаемому нардепу, что так не пойдет. Мы направляем средства на ремонт дорог в первую очередь в тех округах, где нардепы не только проголосовали за «дорожный эксперимент», но и добились выделения дополнительных денег для области. Братья Балоги не принесли Закарпатью ни копейки, наоборот – делают все, чтобы только навредить.

Напоследок призываю жителей Мукачево, которых в Верховной Раде представляет господин Балога, активнее стимулировать своего нардепа хоть на какую-то полезную деятельность. Тогда и Береговская окружная будет выглядеть так, как отремонтированная в прошлом году трасса «Дьяково–Вилок».
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На Закарпатье капитально отремонтировали международную трассу "Дьяково-Вилок" (ФОТО)


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UA- Reporter.com
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