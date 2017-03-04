Украинские заробитчане стабилизировали экономику Польши

07.03.2017 (12:41)

Украинские гастарбайтеры спасли экономику Польши

За последние два года в Польшу приехало около миллиона украинских заробитчан. Таким образом украинцы серьезно улучшили климат на рынке труда в этой стране.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как отмечают журналисты, украинские гастарбайтеры помогли сдержать рост заработной платы и таким образом стабилизировать экономику, которая находилась на грани кризиса в начале 2016 года.

Центральный банк Польши укрепил процентные ставки. Экономический рост Польши приблизилось к 3% в 2017 году.

И хотя в минувшем году количество украинских рабочих превысило 1,3 миллиона, почти половина работодателей продолжают искать украинцев, потому что не могут привлечь на работу местных.

В течение ближайших 20 лет Польше понадобится 5 миллионов рабочих, чтобы не отставать от экономического роста.

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