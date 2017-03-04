Тернополянин Владимир Бойко возглавил управление Госаудитслужбы в Закарпатье

08.03.2017 (11:18)

Владимир Бойко возглавил управление Госаудитслужбы Закарпатья

6 марта председатель Госаудитслужбы Украины Лидия Гаврилова представила закарпатским государственным аудиторам и финансовым инспекторам нового начальника Управления Западного офиса Госаудитслужбы в Закарпатской области Владимира Бойко.

Владимир Богданович Бойко родился 16 февраля 1985 года. Имеет высшее образование. Работал на руководящих должностях в частных структурах и общественных организациях. Народный депутат Украины VII созыва (С 12 декабря 2012 года до 27 ноября 2014 года).

Возглавлял подкомитет по вопросам Регламента Верховной Рады Украины и парламентских процедур Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.