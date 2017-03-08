Долина нарциссов - жемчужина Закарпатья

10.03.2017 (10:32)

Долина нарциссов в Закарпатье один раз в год превращается в настоящее чудо

В урочище Киреши между реками Тиса и Хустец находится один из красивейших уголков Украины, живая легенда Закарпатья - уникальная долина нарциссов.

Один раз в год она превращается в настоящее чудо. На зеленом бархате трав сходят миллионы белых звездочек диких нарциссов. Легким цветочным туманом они покрывают подножья карпатских гор, создавая просто удивительной красоты картину.

Чудеса карпатских долин

Карпатский биосферный заповедник принадлежит к сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Он раскинулся на площади почти 54 тысяч гектаров. Это дубравы, леса и леса, сохранившиеся от человеческого влияния в своей первозданной красоте. Тысячи видов животных и растений являются жителями этого оазиса природы восточных и центральных Карпат. Это особый микроклимат с очень редкими растениями и древними деревьями, среди которых бродят медведи, рыси, лесные коты. В составе заповедника – известные всем Черная гора и Мармарош, это Вулканические Капать с альпийскими лугами и десятками горных рек.

И настоящей жемчужиной заповедника является легендарная «Долина нарциссов». Уникальный природный объект, который нельзя увидеть больше нигде в мире. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов из Украины и зарубежья. Чтобы увидеть чудо цветения очень красивого редкого цветка, занесенного в Красную книгу. Случается это событие ежегодно и длится примерно с конца апреля до середины мая. Важно не пропустить именно то время, когда цветы цветут во всей своей красе.

Горные цветы ледникового периода

В Долине нарциссов распространенный вид дикий узколистный нарцисс, он является подвидом поэтического нарцисса (Narcissus poeticus). На самом деле это высокогорные растения. И чтобы увидеть карпатскую цветочную долину, не нужно подниматься в горы. Она находится в доступном месте, на высоте всего 200 метров над уровнем моря. Как случилось, что высокогорные цветы избрали себе долину? Ученые объясняют, что во время Ледникового периода с гор начал сползать огромный пласт земли вместе с плодородными породами. А когда сошел лед, в долину начали стекать многочисленные потоки воды, которые подпитывали растения. Поэтому горным нарциссам и удалось акклиматизироваться в низменности.

А вот схожие нарциссу массивы растут, например, в Альпах, горных районах Балканских стран и Румынии. Однако они значительно меньше и искать их надо высоко в горах (для сравнения, приблизительная высота 2 тысячи метров над уровнем моря). Поэтому природа щедро наделила Украину.

Холодный грусть ядовитой красоты

Всего в Долине нарциссов растет более 400 видов растений. И самым красивым цветком является именно нарцисс. К большому сожалению их популяция за последние годы начала уменьшаться. Приложившихся к тому люди, которые несмотря на запрет срывали цветы, но главной причиной является изменение климата и состава почв.

В целом существуют десятки тысяч сортов декоративных нарциссов и все они являются ядовитыми. Древние римляне считали нарцисс цветком победителей, в греческой культуре он символизировал печаль и смерть. Белые лепестки, гофрированный привіночок с красным краем и стройное стебель с длинными узкими листьями – торжественность и в то же время некая грусть красоты этого растения люди замечали издавна. Ядовитая цветок с дурманным запахом завораживает своей холодной нежностью. Описанный Овидием в «Метаморфозах» миф о Нарциссе сделал ее символом человеческой самовлюбленности.

Карпатская легенда

Карпатская Долина нарциссов тоже имеет свою легенду. У князя, который жил в старом Хустском замке, была красавица-дочь. Девушку, которая вот-вот должна была достичь совершеннолетия, звали Руся. Когда День рождения наступил, отец устроил большой пир, накликавши в замок знатных вельмож и горожан. Гости принесли дорогие подарки, и был среди них и особенный, который понравился княжне больше всего. Большая красивая ваза, на которой, словно живые, мерцали цветы грациозного белого нарцисса. То был подарок от гончара Иванка. Влюбленные тайно от всех встречались чуть ли не ежедневно. А местом свиданий была живописная долина у высоких гор.

Однажды князь же узнал о свидании Руси и Вани. Разъяренный, он схватил подаренную вазу и швырнул ее вниз с горы. Мелким дождем рассыпалась ваза, разбитая о камень. А на утро в долине под горой начали сходить белые цветы, похожие на звезды синего неба на фоне зелени травы.

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В прошлом году знаменитая долина нарциссов в Закарпатье расцвела быстрее, чем обычно (ВИДЕО)



