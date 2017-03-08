Коммунальшики в Закарпатье закупили "золотые веники" (ДОКУМЕНТ)

10.03.2017 (10:58)

В Закарпатье коммунальщики закупают веники почти за 3 тысячи грн

В городе Иршава Закарпатской области коммунальное предприятие не скупится совсем, веники для уборки улиц они покупают по 2726,5 гривен. Возможно они золотые, а не березовые?

"В Иршаве самые дорогие в Европе «Березовые веники»!

Иршавским коммунальщикам легче подметать улицы, ведь в них самые современные березовые веники в Европе, стоимость одного березового веника составляет 2726,5 грн.

Хотелось бы увидеть какие это веники???", - написал предприниматель из Иршавы Ярослав Сухан в соцсети Фейсбук.