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Коммунальшики в Закарпатье закупили "золотые веники" (ДОКУМЕНТ)

10.03.2017 (10:58)
В Закарпатье коммунальщики закупают веники почти за 3 тысячи грн
В Закарпатье коммунальщики закупают веники почти за 3 тысячи грн

В городе Иршава Закарпатской области коммунальное предприятие не скупится совсем, веники для уборки улиц они покупают по 2726,5 гривен. Возможно они золотые, а не березовые?

"В Иршаве самые дорогие в Европе «Березовые веники»!
Иршавским коммунальщикам легче подметать улицы, ведь в них самые современные березовые веники в Европе, стоимость одного березового веника составляет 2726,5 грн.
Хотелось бы увидеть какие это веники???", - написал предприниматель из Иршавы Ярослав Сухан в соцсети Фейсбук.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.03.2017 (11:43) / Alicevom

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