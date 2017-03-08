Коммунальшики в Закарпатье закупили "золотые веники" (ДОКУМЕНТ)

|В Закарпатье коммунальщики закупают веники почти за 3 тысячи грн
В городе Иршава Закарпатской области коммунальное предприятие не скупится совсем, веники для уборки улиц они покупают по 2726,5 гривен. Возможно они золотые, а не березовые?
"В Иршаве самые дорогие в Европе «Березовые веники»!
Иршавским коммунальщикам легче подметать улицы, ведь в них самые современные березовые веники в Европе, стоимость одного березового веника составляет 2726,5 грн.
Хотелось бы увидеть какие это веники???", - написал предприниматель из Иршавы Ярослав Сухан в соцсети Фейсбук.
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