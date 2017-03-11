Красоты Карпат и озера Синевир с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
12.03.2017 (12:08)
Жемчужина Карпат - озеро Синевир
Красота природы Карпат поражает, это одно из самых красивых и загадочных мест нашей страны. Карпаты славятся своей красотой и живописностью гор, лесов и водоемов.
Проект "Na visote" показал уникальные, красивые места, которые стоит посетить каждому. Одно из таких мест, это озеро Синевир, в народе еще называют "Морское Око". Самое известное и самое большое озеро в украинских Карпатах, находится оно в Закарпатской области в с. Межгорье.
Смотрите и наслаждайтесь.