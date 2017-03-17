Полицейские задержали в Ужгороде разыскиваемого переправщика нелегалов

17.03.2017 (18:05)

Полиция задержала ужгородца, который разыскивался за переправку нелегалов

45-летний ужгородец скрывался от следствия. Сегодня его задержали в Ужгороде и объявили о подозрении в совершении преступления.

В конце ноября 2016 года пограничники совместно с оперативниками отдела по борьбе с торговлей людьми закарпатской полиции задержали ночью недалеко от украинско-словацкой границы в Ужгороде трех нелегальных мигрантов вместе с их проводником.

Как выяснилось, нелегалов пытался переправить через границу 45-летний житель Ужгорода, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за совершение аналогичного преступления. Другую этот человек имеет судимость за совершение краж.

По данному факту прошлого года полиция начала уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Однако фигурант дела более трех месяцев скрывался от следствия. И вот сегодня его задержали возле одного из рынков Ужгорода сотрудники отдела по противодействию торговле людьми ГУНП области совместно с оперативниками криминальной полиции Ужгородского района.

Задержанного доставили к следователю, который объявил ужгородцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту дела меру пресечения – домашний арест. Продолжается досудебное расследование, после завершения которого материалы уголовного производства будут направлены в суд.

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В Закарпатье пограничники задержали нелегалов и их переправщика (ФОТО)



