В селе Келечин на Закарпатье откроют музей Августина Волошина (ФОТО)

18.03.2017 (11:44)

В родном селе Августина Волошина будет открыт музей

В родном селе Августина Волошина – с.Келечин Межгорского района Закарпатской области – будет открыт музей президента Карпатской Украины.

Такое решение принято в 143-й годовщины со дня рождения Августина Волошина, которое отметили в Келечине вчера (17.03). На месте будущего музея установлен памятный камень, который торжественно открыли председатель ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Украины 5 и 6 созывов, исследователь истории Карпатской Украины Станислав Аржевитин. Массовые мероприятия по случаю дня рождения А.Волошина при участии руководства области, Межгорья, местных жителей и общественности района проводились в Келечине впервые, одной из «изюминок» праздника стал 100-метровый национальный флаг, развернутый школьниками вдоль центральной улицы села.

– Августин Волошин в 30-е годы прошлого века стал настоящим проводником закарпатского украинства, оторванного от Украины и поделенного между иностранными государствами, – отметил Г.Москаль в своей приветственной речи. – Карпатская Украина продемонстрировала всему миру желание закарпатцев жить в Украинском государстве. Наш долг – не забыть этот исторический подвиг. И мы стараемся это делать. В 2002 году Августин Волошин по нашей инициативе первым в Украине посмертно был удостоен высокого звания Героя Украины. В прошлом году в рамках Закона о декоммунизации в честь деятелей Карпатской Украины в области переименовано 27 улиц...

В ходе празднования Г.Москаль подарил школе Келечин первые экземпляры книги «Августин Волошин: два юбилея», изданной на днях за средства областного бюджета. Книга содержит уникальные документы из личного архива президента Карпатской Украины, найденному случайно на чердаке старого дома в Ужгороде. Презентация издания состоится на следующей неделе в Ужгороде.

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