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В Закарпатье на первые весенние цветы выпал снег (ФОТО)

18.03.2017 (21:58)
Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив
Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив

В селе Красная Тячевского района выпал снег. Удивительные шафран просматривают из-под снежного шапки, как зимой.
Местные жители и радуются, и огорчаются по поводу весеннего снегопада, а фото чудеса природы выставляют в соцсетях.

Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив. Тем более, что они начинают расцветать в период, когда в горах вообще еще лежит снег.

Цветы среди снежного покрывала выглядят очень красиво. Поэтому любоваться ими приезжают даже гости из других областей.

Фото Олега Гойберга.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

18.03.2017 (22:24) / wallacebv3

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