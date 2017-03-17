В Закарпатье на первые весенние цветы выпал снег (ФОТО)

18.03.2017 (21:58)

Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив

В селе Красная Тячевского района выпал снег. Удивительные шафран просматривают из-под снежного шапки, как зимой.

Местные жители и радуются, и огорчаются по поводу весеннего снегопада, а фото чудеса природы выставляют в соцсетях.

Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив. Тем более, что они начинают расцветать в период, когда в горах вообще еще лежит снег.

Цветы среди снежного покрывала выглядят очень красиво. Поэтому любоваться ими приезжают даже гости из других областей.

Фото Олега Гойберга.