В Закарпатье на первые весенние цветы выпал снег (ФОТО)

|Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив
В селе Красная Тячевского района выпал снег. Удивительные шафран просматривают из-под снежного шапки, как зимой.
Местные жители и радуются, и огорчаются по поводу весеннего снегопада, а фото чудеса природы выставляют в соцсетях.
Шафран цветет на Закарпатье уже более двух недель и капризам погоды устойчив. Тем более, что они начинают расцветать в период, когда в горах вообще еще лежит снег.
Цветы среди снежного покрывала выглядят очень красиво. Поэтому любоваться ими приезжают даже гости из других областей.
Фото Олега Гойберга.
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