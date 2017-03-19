Курс валют на 20 марта (+ новости экономики)

20.03.2017 (09:27)

Курс валют в банках Ужгорода 20 марта

Нацбанк снизил курсы валют в Украине, в результате чего тоимость гривни поднялась.

На сегодня, 20 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,9 грн;

1 евро – 28,93 грн;

10 российских рублей – 4,64 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 17 марта, понизился на семь копеек.

Курс евро упал на четыре копейки после бурного роста на 38 копеек за один день.

Российский рубль "поправился" на одну копейку.

-

Национальный банк Украины заявляет, что все украинские банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", – сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в воскресенье.

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом. Санкции сроком на один год будут применены к ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.