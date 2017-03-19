Чудодейственные источники в Карпатах (ФОТО, ВИДЕО)

20.03.2017 (12:47)

В Карпатах горит, чернеет и помогает родить близнецов

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В Карпатах существует множество источников о которых распространяются, без преувеличения, легенды. Местные жители рассказывают об уникальных целебных свойствах и верят в чудодейственные силы воды, а ученые данные факты опровергают, или наоборот, подтверждают.Водой с "известностью" оздоровления называют в трех источниках в селе Тячевские Лазы, Тячевского района Закарпатья в урочище Черная вода. Вода настолько насыщена сероводородом, что приобрела черный цвет.Сероводородная вода с характерным запахом "тухлых яиц" подходит для лечебной косметологии, при заболеваниях кожи. Источник - питьевой буркут с привкусом сероводорода - используют для лечения желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Еще два, рекомендованы при ревматических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болях в суставах.Местные рассказывают, что Черную воду люди ценят, прежде всего, по причине ее красивой природы, не зная, что вода прежде всего очень целебная. После дождя она немного мутнеет, коричневеет, в сухую погоду вода очень черная.В 70-х годах прошлого века здесь построили оздоровительный комплекс всесоюзного значения, но в начале 80-х его закрыли.Еще одним уникальным источником со странным "поведением", является вода в селе Верховина на Прикарпатье. Этот источник в Карпатах славится целебной водой, которая "горит".Воду обнаружили еще полвека назад, когда в недрах Карпатских гор искали нефть.Как отмечают люди, которые побывали у источника, когда поднести зажженную спичку к трубе источника, вода вспыхивает.Местные жители пьют воду из целебного источника и даже умываются ею. Со слов жителей Карпат, к источнику приходят, чтобы вылечиться от гастрита, болезней печени и почек, и, даже, микроинсультов.Ученые говорят, что вода горит, потому что захватывает в недрах газы и с ними выходит на поверхность. Геологи тревогу не бьют, поскольку чрезмерной загазованности вокруг нет.Еще одним интересным и зрелищным "водным" местом, является уникальный гейзер в селе Вучковое, Межгорского района Закарпатья, который каждые два часа выталкивает воду из-под земли.Природная достопримечательность, которая является уникальной для Украины, почти каждые два часа (зависит от разных обстоятельств и времени года) выталкивеат воду на высоту 4-6 метров, продолжительностью около 10 минут.Подобный геотермальный объект располагается в Словакии и такой же холодный минеральный гейзер есть в Герлянах, в 2002 году он причислен к Мировому наследию ЮНЕСКО.Местные жители гейзер называют фонтаном. Рассказывают, что вода гейзера имеет лечебный эффект для различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Раньше сюда приходили даже олени, попить воды и подлечиться.К сожалению, в окрестностях гейзера, туристы обустраивают места для отдыха и оставляют кучи мусора, количество которого растет, вместе с количеством туристов.Интересным и едва ли не самым "фантастическим", является источник Чоргов, который принес селу Великая Копаня славу столицы близнецов, которых в селе живет около 60 пар. В 2008 году, Большая Копаня даже попала в Книгу рекордов Украины по причине невероятного количества "двойных" детишек.Жители села связывают такое количество близнецов с чудодейственной водой источников: за Копанским хребтом расположено огромное подземное озеро, которое подпитывает местные источники. По местной легенде, рождение двойняшек происходит из-за чудодейственной воды, которую пьют здесь и люди, и животные. В Чоргов за целебным напитком приезжают чуть не со всей Украины.По словам местных жителей, анализы показали, что в воде содержится очень много цинка и селена – именно они якобы влияют на репродуктивную функцию. Даже коровы, по 8-10 в каждом году, телятся двойнями. А в куриных яйцах с местной птицефабрики часто по два желтка.Вода в источнике очень вкусная, не дает никакого осадка. Ее можно неделями хранить в банках, и она не портится. Кроме того, вода всегда одной температуры – летом холодная, а зимой кажется теплой. По исследованиям ученых, эта вода настолько чиста, что для того, чтобы приравнять ее к всеукраинскому уровню загрязненности воды, необходимо загрязнять ее аж 22 раза.А вот действительно ли, подобное массовое рождение близнецов зависит от воды - ученые не уверены. Как бы там не было, люди верят в чудо и приезжают за водой регулярно.Чуть-ли не о каждом карпатском источнике можно говорить, что он - целебный. А еще чистый, прозрачнный и вкусный. Главное, чтобы люди относились к ним с уважением и не засоряли то, чем так щедро наградила природа.