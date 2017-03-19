На майские украинцы приедут на Закарпатье

|Популярным направлением внутри страны стала Западная Украина
В этом году украинцев ожидают выходные дни с 29 апреля по 1 мая, а также с 7 по 9 мая. В связи с этим, жители страны активно готовятся к отдыху, массово бронируя туры и отели.
Популярным направлением внутри страны стала Западная Украина, а именно Буковель, Славское и Яремче. Туристы приезжают за хорошим сервисом и относительно низкими ценами, которые стартуют от 100 грн за номер для двоих в низкий сезон.
Также, многие начинают избегать переполненных туристами мест, из-за завышенных цен и суматохи. Поэтому в 2017 выбирают Черновцы, Ужгород вместо более раскрученного Львова и т.д. Популярными стали туры в долину нарциссов, крокусов, а также сыро-винные экскурсии.
На море едут меньше. Большинство опрошенных жалуются на низкий уровень сервиса и необоснованное повышение цен. Преимущественно выбирают пансионаты у моря в Одессе
и Затоке, где цены колеблются от 300 до 3000 грн. Более бюджетным вариантом является Азовское побережье – от 150-200 грн за сутки проживания.
В 2017 году практически в 2 раза больше жителей страны собираются за границу, а именно в Египет и Турцию. По данным крупной площадки акций и распродаж Скидочник, украинцы выбирают горящие туры, а также ранее бронирование, которое сейчас активно используют туристические операторы. Подобные активности позволяют приобрести тур от 450$ за двоих по системе All Inclusive.
Весной туристы выбирают Египет, так как с 1 июля стоимость визы вырастет больше чем в 2 раза. На лето присматривают Турцию, куда планируют отменить загранпаспорта для въезда, с 1 июня.
В целом, туристический рынок страны расшевелился. Украинцы научились готовиться к сезону отпусков заранее, что позволяет выбирать лучшие условия проживания и существенно на них экономить при помощи скидок и программ лояльности. В связи с этим туры бронируют не только на весну, но и отдых в Украине летом 2017
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Комментарии
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Только лугандонцев не пускайте и кацапьЁ, опять засерут всю округу своим русским даунизмом! путлер ура!