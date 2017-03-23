На Закарпатье 13 школьников и беременная учительница в больнице из-за отравления

23.03.2017 (15:51)

Массовое отравление в школе на Закарпатье

В среду и четверг (22–23.03) в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы І-ІІІ степени с.Нижнее Селище (Хустский район).

Больные попали на лечение с рвотой, повышенной температурой и расстройством кишечника. Из 13 госпитализированных детей семеро – ученики 1-го класса, пятеро – 4-го класса и один – шестого. Состояние детей при поступлении – средней тяжести, по состоянию на 14.00 четверга медикам удалось стабилизировать и улучшить здоровье пациентов.

– Предварительный диагноз больных – гастроэнтероколит, однако скорее всего дети и беременная учительница подхватили дизентерию из-за антисанитарии в школе, – заявляет Геннадий Москаль.

– Я поручил департаменту здравоохранения, департаменту образования ОГА, а также Главному управлению Национальной полиции в области в кратчайшие сроки провести всестороннюю проверку школы и привлечь ее руководство к строгой ответственности. Виновные будут наказаны, несмотря даже на то, что школу возглавляет жена бывшего председателя ОГА Василия Губаля. Перед законом все равны – разводить «Африку в центре Европы» и надеяться, что это сойдет с рук за политическую крышу я не позволю!

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