Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 24 марта

|Ужгород: Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем в горах местами небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° тепла, днем 14-19 °, в горах местами 6-11 ° тепла.
Ночью и утром 25-26 марта преимущественно в горной части территории области, 27-28 марта - на большей части территории Закарпатской области и по г.. Ужгород, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °.
Пасмурная погода будет держаться в Ужгороде не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем 16-18 ° тепла.
Восход 06:22 Закат 18:51
Температура за последние 130 лет 24 марта:
МАКС: 23.6° (1991)
МИН: -7.5° (1997)
Народный прогноз погоды: 24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.
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