Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 24 марта

24.03.2017 (06:13)

Ужгород: Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​в горах местами небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° тепла, днем ​​14-19 °, в горах местами 6-11 ° тепла.

Ночью и утром 25-26 марта преимущественно в горной части территории области, 27-28 марта - на большей части территории Закарпатской области и по г.. Ужгород, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °.

Пасмурная погода будет держаться в Ужгороде не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем ​​16-18 ° тепла.

Восход 06:22 Закат 18:51

Температура за последние 130 лет 24 марта:

МАКС: 23.6° (1991)

МИН: -7.5° (1997)

Народный прогноз погоды: 24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.